LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | discreta manche per Della Vite

Segui in tempo reale le gare di sci alpino a Val d’Isere 2025, con aggiornamenti sulla discesa femminile e il gigante maschile. In questa diretta, ti forniremo le ultime notizie, le performance dei favoriti e i risultati delle manche. Resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante competizione sulla neve.

13.20 Il croato Filip Zubcic è decimo a 1.16. Della Vite inizia a sperare nella top20. Adesso però si fa sul serio con il francese Thibaut Favrot (-0.24). 13.18 Schwarz è settimo a 0.80. Dunque alle spalle di Della Vite. 13.17 Radamus ha alternato sezioni eccezionali ad errori evitabili. Vola in testa con 23 centesimi sul connazionale Sarchett. Ne mancano 20. Ora l'austriaco Marco Schwarz (-0.09). 13.15 In ombra Kranjec: lo sloveno è sesto a 59 centesimi. E' il turno di un altro deluso della prima manche, l'americano River Radamus (-0.

