LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | conferme importanti da Vinatzer Dalle 13.00 la seconda manche

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il gigante di Val d’Isere 2025 con aggiornamenti sulla seconda manche e le ultime conferme da Vinatzer. A partire dalle 13.00, puoi cliccare per aggiornare la diretta e seguire i pettorali di partenza e l’andamento della discesa femminile. Resta con noi per tutte le emozioni dello sci alpino in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 10.58 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d’Isere 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la prima manche insieme a noi e vi diamo appuntamento per le 13.00 per seguire insieme anche la seconda metà di gara. 10.56 Si preannuncia una seconda manche spettacolare con tanti atleti racchiusi in pochi centesimi. È tutto aperto sia per il podio che per la vittoria. Curiosità per vedere come scenderà Odermatt, che dovrà andare all’attacco per provare a rimontare su Brennsteiner. Oasport.it

live sci alpino giganteCoppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live ... sport.sky.it

live sci alpino giganteLIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Viatzer in lotta per il podio, bene de Aliprandini e Borsotti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it

live sci alpino gigante val d8217isere 2025 in diretta conferme importanti da vinatzer dalle 1300 la seconda manche

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: conferme importanti da Vinatzer. Dalle 13.00 la seconda manche

VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS

Video VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS