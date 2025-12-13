LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | conferme importanti da Vinatzer Dalle 13.00 la seconda manche

Segui in tempo reale il gigante di Val d’Isere 2025 con aggiornamenti sulla seconda manche e le ultime conferme da Vinatzer. A partire dalle 13.00, puoi cliccare per aggiornare la diretta e seguire i pettorali di partenza e l’andamento della discesa femminile. Resta con noi per tutte le emozioni dello sci alpino in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 10.58 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d’Isere 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la prima manche insieme a noi e vi diamo appuntamento per le 13.00 per seguire insieme anche la seconda metà di gara. 10.56 Si preannuncia una seconda manche spettacolare con tanti atleti racchiusi in pochi centesimi. È tutto aperto sia per il podio che per la vittoria. Curiosità per vedere come scenderà Odermatt, che dovrà andare all’attacco per provare a rimontare su Brennsteiner. Oasport.it Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live ... sport.sky.it

LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Viatzer in lotta per il podio, bene de Aliprandini e Borsotti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it

Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla - facebook.com facebook

Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: conferme importanti da Vinatzer. Dalle 13.00 la seconda manche

VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS

Video VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS Video VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS