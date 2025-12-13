LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia deve reagire allo strapotere di Vonn I n di pettorale

Segui in tempo reale la discesa di Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia impegnata a rispondere alla supremazia di Vonn. Aggiornamenti continui sui pettorali di partenza e le performance degli atleti, tra l’entusiasmo per il gigante maschile alle 9 e le sfide della pista. Resta sintonizzato per tutte le emozioni della gara.

I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9.30 E 13.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45 italiane, ci saranno 57 atlete da 17 Paesi. Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52.

LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia - 54 Domani si replica: seconda discesa alle 10.