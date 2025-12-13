Benvenuti alla diretta live della discesa femminile a Val d’Isère 2025. Seguiremo in tempo reale le emozioni della gara e le performance delle atlete, con aggiornamenti sui tempi e i pettorali di partenza. Restate con noi per non perdere nessun istante di questa spettacolare competizione di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45 italiane, ci saranno 57 atlete da 17 Paesi. Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52. Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: nuova gara per Sofia Goggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda discesa libera femminile ... oasport.it