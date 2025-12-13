LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | alle 10.45 si parte Goggia cova la rivincita

Segui in tempo reale la discesa di sci alpino a Val d’Isère 2025, in programma alle 10.45. Con aggiornamenti continui e i pettorali di partenza, scopri le ultime novità e le performance degli atleti, tra cui la possibile rivincita di Goggia. Resta sintonizzato per vivere l’emozione di questa tappa importante della stagione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 10.22 La gara inizierà alle 10.45. 10.21 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda discesa femminile di St. Moritz. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45 italiane, ci saranno 57 atlete da 17 Paesi. Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52. Oasport.it

