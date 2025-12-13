LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | reazione da podio per Sofia Goggia! Distacco ridotto vince Aicher su Vonn

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con le emozioni e le reazioni sul podio. Aicher conquista la vittoria, riducendo il distacco e battendo Vonn. Aggiorna la diretta per tutti gli aggiornamenti e i dettagli sui pettorali di partenza, mentre si prepara anche il gigante maschile di Val d’Isère alle 9.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 11.48 Elena Curtoni prende 6 decimi al primo intermedio: troppo. 11.47 L’austriaca Christina Ager è 26ma a 2.25. 11.45 Nadia Delago penultima: 26ma a 2.28. Fa peggio della sorella Nicol di 9 centesimi. 11.44 Per Emma Aicher terza vittoria in carriera, la seconda in discesa. Attenzione a lei sia per le Olimpiadi sia per la Coppa del Mondo generale. 11.43 Gauche non impensierisce minimamente Goggia. La francese è 24ma a 1.78. Tocca a Nadia Delago. 11.41 La svizzera Jasmina Suter è 25ma a 2. Oasport.it

