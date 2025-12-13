LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | ottima Pirovano balza al comando!

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con Pirovano che si impone al comando. Aggiorna costantemente la diretta per non perdere nessuna emozione e i dettagli sui pettorali di partenza del gigante maschile di Val d’Isère alle 9.

11.00 GRANDISSIMAAAAAAAAAAAAA!!! Pirovano al comando con 5 centesimi su Egger. Non è stata perfetta, ma il salto di qualità rispetto alle passate stagioni è nettissimo! Se non sarà oggi, ma il podio arriverà! Ora la svizzera Jasmine Flury. 10.58 Pirovano paga troppo nei tratti di scorrimento: 0.21 di ritardo al primo parziale e 0.38 al secondo. 10.57 Anche oggi una discesa troppo pasticciata da parte di Ledecka, non ancora a posto tecnicamente. Ma arriverà.Al momento è quinta a 68 centesimi.

