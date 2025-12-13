LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | inizia gara-2 Goggia deve reagire

Segui in tempo reale la Discesa di St. Moritz 2025, con la seconda gara in corso. La gara si svolge sotto i riflettori, con Goggia chiamata a reagire dopo le prime manches. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in diretta, mentre i migliori atleti si sfidano sulle piste svizzere.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 10.50 Al secondo intermedio la transalpina ha 0.12 di vantaggio. 10.48 Wiles chiude seconda a 25 centesimi. Attenzione alla francese Romane Miradoli. Ieri ha fatto bene. 10.47 Wiles paga 0.09 al primo intermedio, ma è avanti di 0.16 al secondo. 10.46 Weidle-Winkelmann chiude in 1’31?84. Tocca all’americana Jacqueline Wiles. 10.45 Subito errore nella parte alta per la tedesca. 10.45 Iniziata la gara. Anche oggi cielo terso nella rinomata località elvetica. 10.43 La prima a partire sarà la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Oasport.it

