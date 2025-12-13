LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Goggia incrocia le dita per il podio Aicher sorprende Vonn

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025 di sci alpino, con Goggia che spera nel podio e Aicher che sorprende Vonn. Restate aggiornati per tutte le emozioni della competizione e i dettagli sui pettorali di partenza, mentre alle 9 si disputa anche il gigante maschile di Val d’Isère.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 11.30 I pettorali delle prossime italiane: 22 Roberta Melesi, 27 Nadia Delago, 29 Elena Curtoni, 40 Sara Thaler, 44 Vicky Bernardi, 52 Asja Zenere. 11.29 La slovena Ilka Stuhec non brilla ed è 12ma a 1.24. 11.27 Discreta la norvegese Marte Monsen, nona a 1.04. 11.25 Brusco passo indietro oggi per Nicol Delago, è tornata a sciare tecnicamente come nella passata stagione. Ultima a 2?19. 11.24 Al primo intermedio Delago paga 0.18, gap che cresce a 0.38 al secondo. Oasport.it

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Aicher mette d’accordo Vonn e Goggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

live sci alpino discesaQuando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming - Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. oasport.it

live sci alpino discesa st moritz 2025 in diretta goggia incrocia le dita per il podio aicher sorprende vonn

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia incrocia le dita per il podio, Aicher sorprende Vonn

LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica

Video LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica