LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Goggia incrocia le dita per il podio Aicher sorprende Vonn

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025 di sci alpino, con Goggia che spera nel podio e Aicher che sorprende Vonn. Restate aggiornati per tutte le emozioni della competizione e i dettagli sui pettorali di partenza, mentre alle 9 si disputa anche il gigante maschile di Val d'Isère.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 11.30 I pettorali delle prossime italiane: 22 Roberta Melesi, 27 Nadia Delago, 29 Elena Curtoni, 40 Sara Thaler, 44 Vicky Bernardi, 52 Asja Zenere. 11.29 La slovena Ilka Stuhec non brilla ed è 12ma a 1.24. 11.27 Discreta la norvegese Marte Monsen, nona a 1.04. 11.25 Brusco passo indietro oggi per Nicol Delago, è tornata a sciare tecnicamente come nella passata stagione. Ultima a 2?19. 11.24 Al primo intermedio Delago paga 0.18, gap che cresce a 0.38 al secondo. Oasport.it

