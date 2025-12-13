LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | alle 10.45 si parte Goggia cova la rivincita

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, in programma alle 10.45. La gara promette emozioni e sfide tra i principali sciatori mondiali. Aggiorna la diretta per non perdere le ultime notizie e i dettagli sui pettorali di partenza, mentre Goggia cerca la rivincita in questa importante tappa di Coppa del Mondo.

I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9.30 E 13.00 10.36 Sofia Goggia deve reagire, il distacco di ieri da Vonn è stato uno smacco difficile da accettare. L'obiettivo minimo non solo è il podio, ma quantomeno avvicinarsi all'americana. 10.34 Lindsey Vonn partirà col pettorale n.11. Se scierà come ieri, senza commettere gravi errori, la sensazione è che sia inattaccabile. 10.30 I numeri di partenza delle italiane: 7 Laura Pirovano, 9 Sofia Goggia, 18 Nicol Delago, 22 Roberta Melesi, 27 Nadia Delago, 29 Elena Curtoni, 40 Sara Thaler, 44 Vicky Bernardi, 52 Asja Zenere.

