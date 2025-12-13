LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Aicher mette d’accordo Vonn e Goggia

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, dove Aicher sorprende e conquista l’attenzione di Vonn e Goggia. Aggiorna la cronaca live e scopri i pettorali di partenza e tutte le emozioni di questa competizione di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 11.18 Puchner quinta a 65 centesimi. Dunque aumentano le chance di podio per Sofia Goggia. 11.17 0.35 di ritardo al terzo parziale. Quando arrivano le curve. 11.16 Al primo intermedio l’austriaca ha 2 decimi di vantaggio, al secondo 0.34. Nei tratti di scorrimento è la n.1. 11.15 Male Lie nel settore più tecnico della pista. La norvegese chiude nelle retrovie: 13ma a 1.57. Adesso l’austriaca Mirjam Puchner può mettere in pericolo il podio di Sofia Goggia. 11.14 La scandinava accusa solo 0. Oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Aicher mette d’accordo Vonn e Goggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla - facebook.com facebook

Lindsey VONN ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più anziana di sempre a imporsi in Coppa del Mondo. La fuoriclasse statunitense, alla veneranda età di 41 anni e 55 giorni, ha dominato la discesa libera di St.Morit x.com

LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica

