LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Aicher mette d'accordo Vonn e Goggia

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, dove Aicher sorprende e conquista l’attenzione di Vonn e Goggia. Aggiorna la cronaca live e scopri i pettorali di partenza e tutte le emozioni di questa competizione di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 11.18 Puchner quinta a 65 centesimi. Dunque aumentano le chance di podio per Sofia Goggia. 11.17 0.35 di ritardo al terzo parziale. Quando arrivano le curve. 11.16 Al primo intermedio l’austriaca ha 2 decimi di vantaggio, al secondo 0.34. Nei tratti di scorrimento è la n.1. 11.15 Male Lie nel settore più tecnico della pista. La norvegese chiude nelle retrovie: 13ma a 1.57. Adesso l’austriaca Mirjam Puchner può mettere in pericolo il podio di Sofia Goggia. 11.14 La scandinava accusa solo 0. Oasport.it

