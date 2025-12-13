LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | semifinale di fuoco contro le brasiliane!

Segui in tempo reale la semifinale del Mondiale per club di volley femminile tra Savino Del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube, una sfida decisiva tra due squadre di alto livello. Restate con noi per aggiornamenti live e momenti salienti di questa partita di grande spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Savino Del Bene Scandicci ed il Dentil Praia Clube, prima semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Savino Del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube, prima semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025. La formazione toscana torna in campo a San Paolo (Brasile) per scrivere una nuova pagina della propria storia, arrivando per la prima volta a giocarsi il titolo iridato. Oasport.it

