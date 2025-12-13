LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | pochi minuti al via della prima semifinale

Segui in tempo reale la semifinale del Mondiale per club di volley femminile tra Scandicci e Dentil Praia Clube. La partita, che si preannuncia avvincente, sta per iniziare, con le formazioni pronte a scendere in campo. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi e le azioni più importanti della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Questo il sestetto del Dentil Praia Clube: Michelle-Caffrey, Fingall-Macris, Adenizia-Milka e Natalia. La sorpresa rispetto al match con Conegliano è la scelta di utilizzare Fingall dal primo punto al posto di Monique 16.58 Questo il sestetto titolare di Scandicci: Ognjenovic-Antropova, Weitzel-Nwakalor, Bosetti-Skinner e Brenda Castillo 16.55 La formazione verdeoro trova grandi risorse nel gioco al centro con Adenizia e Milka, spesso cercate da Macris. A completare il sestetto sono l’opposta Monique e le schiacciatrici Caffrey, Michelle e Koleva, protagoniste di un triello per assicurarsi le due maglie da titolare. Oasport.it

