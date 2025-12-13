LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le brasiliane sulla strada della finale
Benvenuti alla diretta live della semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025 tra Savino Del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube. Seguite con noi l'incontro e gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida fondamentale per la conquista della finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Savino Del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube, prima semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025. La formazione toscana torna in campo a San Paolo (Brasile) per scrivere una nuova pagina della propria storia, arrivando per la prima volta a giocarsi il titolo iridato. La Savino Del Bene Scandicci ha dominato il girone A di questo Mondiale per club. La formazione allenata da Marco Gaspari non ha concesso alcun set nella fase a gironi battendo le kazake dello Z hetysu VC (25-22, 25-21, 25-20), le brasiliane dell’ Osasco Sao Cristovao Saude (31-29, 25-22, 25-15) e le peruviane del Club Alianza Lima (25-21, 25-13, 25-23). Oasport.it
