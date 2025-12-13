LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | 26-24 le toscane vincono un set lottato

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Dentil Praia Clube nel Mondiale per club di volley femminile. La partita è molto combattuta, con le toscane che conquistano il primo set 26-24 dopo un match intenso e pieno di emozioni. Resta aggiornato per tutte le azioni e i risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Ace di Caffrey, che in diagonale trova l’incrocio delle righe 5-5 Mani fuori di Caffrey 5-4 MOOOOOOOOOONSTEEEEEER BLOOOOOOCK!!! Kate Antropova sbarra la strada in parallela a Caffrey 4-4 Skinner colpisce male il pallone sulla pipe e tira fuori 4-3 Caffrey a segno in parallela da posto 4. 4-2 Fuori il pallonetto di Bosetti 4-1 Parallela di Antropova che da posto 2 passa contro il muro a due 3-1 Primo tempo di Graziani che poi chiude sulla rete dopo la difesa lunga di Fingall 2-1 Pallonetto di Caffrey da posto 4 2-0 Pallonetto spinto di Skinner. Scandicci punisce un’incomprensione tra le brasiliane che regalano una free ball dopo un’alzata per nessuno di Juliana 1-0 Errore al servizio di Michelle TERZO SET Set fondamentale portato a casa dalla Savino Del Bene Scandicci. Oasport.it Su che canale vedere in tv Scandicci-Dentil Praia Clube oggi, orario Mondiale per club volley femminile: programma semifinale e streaming - Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: le toscane ... oasport.it

