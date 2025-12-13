LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | 25-23 la Savino Del Bene vince il primo set

Segui in tempo reale il match tra Scandicci e Dentil Praia Clube nel Mondiale per club di volley femminile. La partita è molto combattuta, con la Savino Del Bene che si aggiudica il primo set 25-23. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Fast vincente di Milka. 8-6 Brutta ricezione di Skinner ma Ognjenovic vince il duello a rete con Milka 7-6 Mani out di Fingall dalla seconda linea. 7-5 Errore al servizio di Fingall 6-5 Errore al servizio di Scandicci 6-4 Parallela vincente di Antropova dalla seconda linea 5-4 Si ferma in rete il servizio di Antropova. 5-3 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KATEEEEE ANTROPOVAAAA!!! 4-3 Weitzel chiude la slash dopo l’ottimo servizio di Antropova, fischiata dal pubblico 3-3 Pallonetto perfetto di Antropova, non ci arriva Macris 2-3 Parallela vincente di Fingall da posto 4. Oasport.it Su che canale vedere in tv Scandicci-Dentil Praia Clube oggi, orario Mondiale per club volley femminile: programma semifinale e streaming - Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: le toscane ... oasport.it

Mondiale per Club, Scandicci sfida il Dentil Praia in semifinale - Questo 13 dicembre si gioca la semifinale del Mondiale per Club di volley tra Scandicci e le brasiliane del Dentil Praia Clube ... it.blastingnews.com

? #MondialeperClub Girone perfetto per Scandicci e Conegliano: anche le ultime partite contro Dentil Praia e Allianz Lima terminano 3-0 Italiane senza rivali, sabato le Semifinali! ?Il comunicato stampa sul nostro sito LVF www.lvf.zone/suicy #iLoveVol - facebook.com facebook

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: 25-23, la Savino Del Bene vince il primo set

Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals

Video Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals Video Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals