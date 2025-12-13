LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 0-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | primo set punto a punto

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Dentil Praia Clube nel mondiale per club di volley femminile. Il primo set si mantiene equilibrato, con scambi intensi e momenti di grande spettacolo. Resta aggiornato per non perdere nulla di questa partita appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-17 Skinneeeeeeeeer!!! L’americana mette giù la diagonale al termine di uno scambio bellissimo con una grande difesa di Caffrey proprio sulla statunitense. 16-17 Diagonale di Skinner da posto 4 15-17 Primo tempo di Milka 15-16 Pallonetto spinto di Skinner che in salto vede che tutte le brasiliane erano sui 4 metri 14-16 Ace di Adenizia con la più classica delle palle alpine 14-15 Errore al servizio di Bosetti 14-14 Pallonetto spinto di Antropova dalla seconda linea. Si sta giocando in una bolgia con il pubblico brasiliano che sta provando ad essere un fattore. Oasport.it

