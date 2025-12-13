LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | ultima giornata con Quadarella Angiolini e Di Pietro
Segui con noi l'ultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto vasca corta 2025, in diretta live. Tra le protagoniste di quest'ultima sessione ci sono Quadarella, Angiolini e Di Pietro, pronti a chiudere questa importante manifestazione con le loro gare. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione si chiude l’ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino. Oasport.it
Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 13 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara - Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta ... oasport.it
LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: si rivede Ragaini, Potenza vola nei 400 misti! Sorprende Randellini, Mao non spinge - 53: per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 10. oasport.it
6/8 Dicembre Torino Una piccola rappresentativa per la Rosetana Nuoto ai Campionati Italiani Indoor di Nuoto Master, ottime le prestazioni dei nostri due atleti presenti: - Vallonchini (cat M50) 4^ nei 50m rana - Campetti (cat F25) 4^ nei 100 misti e si riconfe - facebook.com facebook
Ai Campionati italiani assoluti #nuoto in vasca corta di #Riccione (RN), pioggia di medaglie con gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Leonardo Deplano (50mt libero), Anna Chiara Mascolo (200mt libero), Lisa Angiolini (100mt rana) e Alessandro Ragai x.com
THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6