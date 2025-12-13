LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Toma e Morello vincono i 200 dorso

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025. La competizione si anima con emozionanti sfide, tra cui la vittoria di Federica Toma e Morello nei 200 dorso. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi risultati e le imprese dei nuotatori italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Gara tiratissima, la spunta Federica Toma con 2’05?56, nuovo record personale, seconda Francesca Romana Furfaro con 2’05?58, terza Scalise con 2’06?52 17.12. Ai 100 Scalisa, Furfaro, Cenci 17.09: Alessia Bianchi con 2’07?42 vince la penultima serie dei 200 dorso. Ora la serie veloce, queste le protagoniste: 1 ITA MALONI Elisa Superba Nuoto ssd 1999 2’07.60 2 ITA FRESIA Francesca Centro Sp.vo Carabinieri – Aquatica Torino ssd 2000 2’07.13 3 ITA GAETANI Erika Francesca Centro Sp.vo Carabinieri 2004 2’07.04 4 ITA FURFARO Francesca Romana GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 2003 2’06. Oasport.it

