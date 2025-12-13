LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | esplode Camozzi! Titolo e record europeo juniores nei 200 farfalla Bene Di Pietro

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con momenti emozionanti e record storici. Camozzi protagonista con il titolo e il record europeo juniores nei 200 farfalla, mentre Di Pietro si distingue tra gli altri atleti. Resta con noi per aggiornamenti continui e risultati live durante tutta la manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.22. Si chiude qui un campionato italiano molto interessante con tanti risultati di qualità. Su tutti il record italiano ma anche altre prestazioni di Lisa Angiolini e i tanti giovani che si sono messi in luce in questo evento 18.21. Si chiude con una gara avvincente ma con una delle meno performanti dal punto di vista del tempo medio ma la stanchezza si fa sentire per tanti 18.20: Davide Dalla Costa resiste fino alla fine con 1’44?03, argento per Spediacci con 1’44?06, terzo posto per Locchi dalla terza serie con 1’44?15 18. Oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: esplode Camozzi! Titolo e record europeo juniores nei 200 farfalla - Questi i protagonisti della serie veloce dei 50 rana: 1 ITA POGGIO Federico GS Fiamme Azzurre - oasport.it

A che ora i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 oggi in tv: programma 13 dicembre e streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta ... oasport.it

Nuoto news Lo scorso weekend si sono conclusi i Campionati Italiani Invernali Master Con un 4° posto di società ben 15 medaglie e buoni crono da parte di tutti! Raffaella Previtera M50: 100 DO e 50 DO Federica Lucifora M35: 400 SL e 100 SL France - facebook.com facebook

Ai Campionati italiani assoluti #nuoto in vasca corta di #Riccione (RN), pioggia di medaglie con gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Leonardo Deplano (50mt libero), Anna Chiara Mascolo (200mt libero), Lisa Angiolini (100mt rana) e Alessandro Ragai x.com

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: esplode Camozzi! Titolo e record europeo juniores nei 200 farfalla. Bene Di Pietro

THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6

Video THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6 Video THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6