LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Angiolini e Quadarella non si fermano! Polieri addio al nuoto con l’oro

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti live sulle gare e le prestazioni di atleti come Angiolini, Quadarella e Polieri. Restate sintonizzati per scoprire i risultati più recenti e le emozioni di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48: Ai 1000 Diodato, Griffante, Bertoni 11.43: Ai 500 Diodato, Volpe, Griffante 11.37. Tra poco il via della serie veloce dei 1500 stile libero maschili. Questi i protagonisti: 0 766890 CASO Vincenzo 2005 ITA GS Fiamme Oro AC Group 14’50.65 * 1 794839 VOLPE Francesco 2008 ITA C.S.Portici asd 14’46.59 2 583769 GRIFFANTE Tommaso 2005 ITA Leosport Nice Footwear 14’37.90 * 3 465948 DE TULLIO Luca 2003 ITA GS Fiamme Oro CC Aniene 14’28.44 4 91935 GIOVANNONI Ivan 2002 ITA Centro Sportivo Esercito Aurelia N. 14’19.10 * 5 559475 DIODATO Matteo 2003 ITA GS Fiamme Oro Livorno A. Oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: ultima giornata con Quadarella, Angiolini e Di Pietro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 ... oasport.it

A che ora i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 oggi in tv: programma 13 dicembre e streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta ... oasport.it

Nuoto news Lo scorso weekend si sono conclusi i Campionati Italiani Invernali Master Con un 4° posto di società ben 15 medaglie e buoni crono da parte di tutti! Raffaella Previtera M50: 100 DO e 50 DO Federica Lucifora M35: 400 SL e 100 SL France - facebook.com facebook

Ai Campionati italiani assoluti #nuoto in vasca corta di #Riccione (RN), pioggia di medaglie con gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Leonardo Deplano (50mt libero), Anna Chiara Mascolo (200mt libero), Lisa Angiolini (100mt rana) e Alessandro Ragai x.com

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: Angiolini e Quadarella non si fermano! Polieri, addio al nuoto con l’oro

THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6

Video THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6 Video THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6