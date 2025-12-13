LIVE Conegliano-Osasco Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | ostacolo brasiliano verso l’atto conclusivo

Segui in tempo reale la semifinale del Mondiale per club femminile 2025 tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco São Cristóvão Saúde. Un confronto decisivo per l'accesso alla finale, con le ragazze italiane pronte a sfidare le rivali brasiliane in una partita ricca di emozioni. Resta aggiornato per vivere ogni momento della sfida.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco São Cristóvão Saúde. La Prosecco DOC Imoco Conegliano si presenta alla semifinale con la consapevolezza di chi ha imposto la propria legge fin dal primo pallone del torneo. Dall’altra parte della rete ci sarà l’ Osasco São Cristóvão Saúde, avversaria che non ha bisogno di presentazioni e che, come dimostrato anche contro Scandicci, resta una delle realtà più temibili del panorama brasiliano. È una sfida che mette a confronto continuità contro esplosività, struttura contro talento puro, con un posto in finale mondiale come traguardo immediato. Oasport.it

