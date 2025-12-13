LIVE Conegliano-Osasco 3-1 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | Gabi trascina le venete in finale!

Segui in tempo reale la partita tra Conegliano e Osasco valida per il Mondiale per club di volley femminile. Gabi si distingue come protagonista, guidando le venete verso la finale. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e gli sviluppi della sfida, mentre si preparano anche gli aggiornamenti sulla gara tra Scandicci e Dentil Praia Clube.

22.42. Per questa sera è tutto, l'appuntamento dunque è per domani alle 20.30 per la finale del Mondiale per Club, derby italiano fra Conegliano e Scandicci. Grazie per averci seguito e buonasera! 22.40: In casa Conegliano Gabi match winner con 18 punti, Haak si è fermata a quota 14, Zhu 13, molto bene le centrali, Lubian 11 punti e Chirichella 10. Per l'Osasco 16 punti di Baird, 14 di Cugno, 5 per Larissa, 4 a testa per Basso e Maiara 22.38: Ci si aspettava la sfida tra le due opposte che fin qui avevano dominato la classifica delle top scorer e invece sia Cugno che Haak hanno incontrato una serata grigia, a tratti nerissima soprattutto per l'opposta svedese che a un certo punto è stata tenuta fuori volutamente dal match in attacco da Wolosz che ha insistito all'inverosimile sulle sue bande per evitare che Haak commettesse altri errori.

