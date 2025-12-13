LIVE Conegliano-Osasco 2-1 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | Gabi riaccende le venete 25-16 nel terzo set
Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Osasco nel Mondiale per club di volley femminile. Gabi risponde alle venete, portando il match al terzo set con un punteggio di 25-16. Restate aggiornati per tutte le emozioni di questa partita e per gli altri incontri in corso.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 1-1 Errore al servizio Osasco 0-1 Errore al servizio Conegliano 25-16 Haaaaaaaaak! L’attacco potentissimo in diagonale da zona 2. al termine di un set in cui Wolosz l’ha chiamata pochissimo in causa. Gabri decisiva in questo terzo set, Conegliano respira, 2-1 24-16 Errore al servizio Conegliano 24-15 Murooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaak 23-15 Ancora la diagonale di Gabi da zona 4 22-15 Primo tempo di Lubian 21-15 Out Maira da zona 4 20-15 Gabiiiiiiiiiii! Vincente da zona 4 senza rincorsa 19-15 Diagonale di Gabi da zona 4 18-15 Errore al servizio Conegliano 18-14 Vincente Gabi da zona 4 17-14 Ace Baird 17-13 Out la diagonale di Gabi da zona 4 ma Conegliano sta giocando senza Haak 17-12 La slash di Chirichella 16-12 Errore al servizio Osasco 15-12 Il diagonale di Cugno da zona 2 15-11 Diagonale di Zhu da zona 4 14-11 Missile di Baird dopo la difesa di Gray 13-11 Pipe di Maira 13-10 Diagnale stretta di Zhu ma Wolosz non utilizza mai Haak in zona 2 e così Conegliano perde la sua arma micidiale 12-10 Mano out Cugno da zona 2 12-9 Fallo in palleggio di Wolosz dopo la difesa di Gabi 12-8 Parallela di Gabi da zona 4 11-8 La fast di Larissa 11-7 Vincente la diagonale di Gabi da zona 4 10-7 Out la pipe di Haak, discontinua come poche volte 10-6 Errore al servizio Conegliano 10-5 Primo tempo Lubian 9-5 Pipe di Haak che prova a rientrare nel match 8-5 Ace Baird. Oasport.it
Conegliano vs Osasco Live Scores | FIVB Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals