LIVE Conegliano-Osasco 1-1 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | venete avanti nel terzo set 11-7

Segui in tempo reale il match tra Conegliano e Osasco nel Mondiale per club di volley femminile. Dopo il primo set, il punteggio è di 1-1, con le venete in vantaggio nel terzo set 11-7. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sulla diretta delle altre sfide del torneo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 12-8 Parallela di Gabi da zona 4 11-8 La fast di Larissa 11-7 Vincente la diagonale di Gabi da zona 4 10-7 Out la pipe di Haak, discontinua come poche volte 10-6 Errore al servizio Conegliano 10-5 Primo tempo Lubian 9-5 Pipe di Haak che prova a rientrare nel match 8-5 Ace Baird. Conegliano continua a litigare con battuta e ricezione 8-4 Fast di Mayhara 8-3 Mano out Gabi da zona 4 7-3 Wolosz di seconda intenzione, presepe brasiliano dall’altra parte del campo. 6-3 Pure Haak continua a sbagliare al servizio 6-2 Primo tempo dietro Chirichella 5-2 Continua a litigare con la battuta Lubian, errore in battuta Conegliano 5-1 Primo tempo Lubian, dopo la magia di Wolosz 4. Oasport.it LIVE Conegliano-Osasco 0-1, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: brasiliane avanti anche nel secondo set, 9-11 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- oasport.it

TIME ZONES – Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Osasco São Cristóvão Saúde Le Pantere scendono in campo da São Paulo alle 16:30 (ora locale), 20:30 in Italia! Diretta su DAZN e VBTV #proseccodoc #brasile - facebook.com facebook

