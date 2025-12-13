LIVE Conegliano-Osasco 0-1 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | brasiliane avanti anche nel secondo set 9-11

Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Osasco nel Mondiale per club di pallavolo femminile. Le brasiliane sono avanti nel secondo set con un punteggio di 9-11. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e su tutte le altre partite in corso, come quella tra Scandicci e Dentil Praia Clube.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 20-23 Mano out Cugno da seconda linea. E’ entrata in azione l’argentina 20-22 Out Baird da zona 4 19-22 Mano out Zhu da zona 4 18-22 Diagonale di Cugno da zona 2 18-21 Errore al servizio Osasco 17-21 Out il primo tempo di Lubian 17-20 Ace Larissa. Quanti problemi in ricezione per Conegliano 17-19 Diagonale di Baird da zona 4 17-18 Diagonale stretta di Zhu da zona 4 16-18 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaan 15-18 Errore al servizio Osasco 14-18 Vincente Cugno sulle mani del muro da zona 4 14-17 Errore al servizio Osasco 13-17 Ace Gray, con l’aiuto del nastro. Oasport.it

