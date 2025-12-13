LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | partenza fissata alle 14.15

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con partenza alle 14.15. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione e clicca per aggiornamenti continui. Inoltre, l'inseguimento maschile si svolge dalle 12, offrendo un evento ricco di emozioni e adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 14:02 In mattinata è arrivato il forfait di Dorothea Wierer. Italia che chiaramente avrà ambizioni diverse a margine di questa rinuncia. Occasione per mettere alla prova Hannah Auchentaller e Rebecca Passler. 13:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta femminile di Hochfilzen. Poco più di 15 minuti al via dell’evento. 12.15 Buongiorno amici di OA Sport. Dorothea Wierer ha dato forfait: al suo posto Rebecca Passler. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Oasport.it

