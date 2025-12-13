LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | l’Italia deve rimontare dopo la prima frazione
Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con l’Italia impegnata in una difficile rimonta dopo la prima frazione. Restate aggiornati sugli sviluppi della gara e sulle performance degli atleti, con la nostra copertura live dell’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 14:32 Ultima salita prima del tratto finale che porta nella zona d’arrivo. 14:31 Svezia che allunga su Austria, Germania, Ucraina e Norvegia. 14:30 Ancora una volta Auchentaller utilizza le tre ricariche. Evitato il giro di penalità ma Italia ad oltre un minuto dalla vetta. 14:29 4 su 5 e nuovamente ottima con la ricarica Halvaon, autrice di una gran prima frazione. Bene anche Gandler, che paga 4 secondi alla Svezia. Si salva la Franca con Bened. 14:27 Siamo al secondo poligono. 14:26 Sono tutte insieme alle spalle del duo di testa, La francese Bened detta i tempi dell’inseguimento a 12 secondi da Svezia-Austria. Oasport.it
LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: partenza fissata alle 14.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12. oasport.it
Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 13 dicembre, prosegue il week end del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
Biathlon – La startlist della staffetta femminile di Hochfilzen. Per l’Italia c’è un cambio rispetto ad Oestersund - facebook.com facebook
Bis a Östersund! La Nazionale di biathlon torna sul podio di Coppa del Mondo. Dopo la staffetta femminile, arriva un secondo posto anche con il quartetto della 4x6 km mista! Approfondisci qui bit.ly/4pCZF5o @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com
ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS