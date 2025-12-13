LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | l’Italia deve rimontare dopo la prima frazione

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, con l’Italia impegnata in una difficile rimonta dopo la prima frazione. Restate aggiornati sugli sviluppi della gara e sulle performance degli atleti, con la nostra copertura live dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 14:32 Ultima salita prima del tratto finale che porta nella zona d’arrivo. 14:31 Svezia che allunga su Austria, Germania, Ucraina e Norvegia. 14:30 Ancora una volta Auchentaller utilizza le tre ricariche. Evitato il giro di penalità ma Italia ad oltre un minuto dalla vetta. 14:29 4 su 5 e nuovamente ottima con la ricarica Halvaon, autrice di una gran prima frazione. Bene anche Gandler, che paga 4 secondi alla Svezia. Si salva la Franca con Bened. 14:27 Siamo al secondo poligono. 14:26 Sono tutte insieme alle spalle del duo di testa, La francese Bened detta i tempi dell’inseguimento a 12 secondi da Svezia-Austria. Oasport.it

