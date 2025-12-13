Segui in tempo reale la staffetta femminile di Hochfilzen, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Le azzurre cercano un piazzamento importante, mentre gli atleti si sfidano su un percorso ricco di emozioni. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati durante tutta la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la sprint del venerdì le atlete tornano in pista per la gara a squadre, con le azzurre che proveranno a centrare un nuovo podio a margine del convincente esordio di Oestersund. Partenza alle 14.15 con la giornata che verrà aperta dall’inseguimento maschile. Italia che schiererà al lancio Hannah Auchentaller, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi. Formazione equilibrata quella scelta dai tecnici azzurri, che provano a cementare il gruppo e trovare certezze in vista dell’appuntamento cloud di Milano-Cortina 2026. Oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: le azzurre ci provano per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la ... oasport.it

A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 13 dicembre, prosegue il week end del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it