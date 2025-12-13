LIVE Biathlon Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | siamo nel primo giro Giacomel sogna la prima doppietta!
Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, con Giacomel in cerca della prima doppietta. Resta aggiornato sui progressi della gara e sulle azioni principali, mentre i biathleti affrontano il primo giro e il primo poligono. Un evento emozionante che promette grandi emozioni e sorprese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON POLIGONO 14 – GIRO 15 – Da dietro guadagnano sulla testa, si va verso il 1° poligono a terra. Hofer in rimonta è 24°! GIRO 15 – Giacomel, Perrot, Horn e Botn si ricompattano in fronte alla gara. Laegreid a +23? con Ponsiluoma, Wright, Christiansen e Samuelsson. GIRO 15 – Simon Eder ha 41 anni e ieri ha ottenuto il 68 esimo zero in carriera. Oggi parte 31°, davanti a tutti gli italiani diversi da Hofer e Giacomel. GIRO 15 – Ricordiamo che sono 5 le tornare da 2.5km. I poligoni invece sono 4, tra serie a terra e in piedi. Oasport.it
