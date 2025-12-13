LIVE Biathlon Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | parte per primo e va a caccia del bis!

Segui in tempo reale l'Inseguimento maschile di Biathlon a Hochfilzen 2025, con il favorito che parte in testa e punta al bis. Restate aggiornati sulla nostra diretta per non perdere nessuna fase della gara e vivere ogni emozione di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Hochfilzen (AUT) che vede Tommaso Giacomel scattare davanti a tutti e giocarsi un podio back to back dopo la vittoria di forza nella sprint di ieri. Il trentino si è forgiato di una vittoria su nevi che storicamente avevano sorriso all’Italia del Biathlon, anche se erano state le donne ad imporsi in passato in prove a squadre. Giacomel proverà a bissare il successo e anche ad attaccare il pettorale giallo, che dista pochissimi punti e che significherebbe molto per il Biathlon italiano. Oasport.it

