LIVE Biathlon Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Giacomel sogna la prima doppietta!

Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, con Giacomel pronto a conquistare la sua prima doppietta. Aggiornamenti continui e momenti salienti della competizione per non perdere nessuna emozione. Resta con noi per vivere ogni istante di questa appassionante gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.15 11:50 Sono quindi 10 i podi ottenuti dal trentino di Imer. Due vittorie, sei secondi posti e due terzi posti. Oggi c’è la chance concreta di ottenerne subito un altro. 11:45 I primi 14 partono appena a 50? da Giacomel. In seconda posizione e praticamente insieme all’azzurro troviamo Eric Perrot, che si trascinerà dietro Horn e Johan Olav Botn, rivelazione norvegese della stagione. Poi Ponsiluoma e Laegreid, Wright e Christiansen prima di trovare Samuelsson e Fillon Maillet. 11:39 L’azzurro ha ottenuto la seconda vittoria della carriera ieri nella prova sprint, e oggi parte davanti a tutti anche se i principali rivali sono alle calcagna. Oasport.it

