LIVE Biathlon Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Giacomel sogna la doppietta

Benvenuti alla diretta dell'inseguimento maschile di Hochfilzen 2025. Tommaso Giacomel, protagonista della sprint di ieri, parte in testa e punta a una doppietta storica. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su uno degli appuntamenti più attesi del biathlon internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Hochfilzen (AUT) che vede Tommaso Giacomel scattare davanti a tutti e giocarsi un podio back to back dopo la vittoria di forza nella sprint di ieri. Il trentino si è forgiato di una vittoria su nevi che storicamente avevano sorriso all’Italia del Biathlon, anche se erano state le donne ad imporsi in passato in prove a squadre. Giacomel proverà a bissare il successo e anche ad attaccare il pettorale giallo, che dista pochissimi punti e che significherebbe molto per il Biathlon italiano. Oasport.it

