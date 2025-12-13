Little Disasters intervista a Diane Kruger | Diventare madre cambia la vita La pressione? Provo a gestirla

Diane Kruger condivide le sue riflessioni sulla maternità in questa intervista, sottolineando come il diventare madre trasformi profondamente la vita. Tra le sfide e le emozioni, l’attrice evidenzia l’importanza di affrontare la pressione e di vivere questa esperienza autenticamente. Un approfondimento sul lato meno raccontato della maternità, tra gioie e difficoltà.

"La maternità non è solo gioia, e credo che lo show racconti bene questo aspetto", spiega l'attrice nella nostra video intervista. La serie è su Paramount+. Maternità, solitudine, pressione sociale. In mezzo, l'idealizzazione errata di una mamma. In una manciata di minuti, Diane Kruger racconta a Movieplayer.it tutto il cuore di Little Disasters, serie in sei episodi - su Paramount+ - tratta dall'omonimo romanzo di Sarah Vaughan, già autrice di Anatomia di uno scandalo. L'attrice, che incontriamo via Zoom, ci accoglie con uno splendido sorriso, ragionando sulle risposte mentre gioca con il suo anello. Movieplayer.it Little Disasters, recensione: i dolori della maternità secondo Diane Kruger - partum attraverso un giallo umano che ammicca a Big Little Lies. msn.com Little Disasters – L’errore di una madre, dal 11 dicembre su Paramount+ - Il thriller psicologico Little Disasters – L’errore di una madre debutta in Italia giovedì 11 dicembre su Paramount+ una serie TV. tvserial.it

© Movieplayer.it - Little Disasters, intervista a Diane Kruger: "Diventare madre cambia la vita. La pressione? Provo a gestirla"

