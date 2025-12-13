Litigio a scuola durante un’interrogazione diventa aggressione in strada traumi alla testa e lesione al timpano

Un episodio di violenza si è verificato in un paese in provincia di Campobasso, coinvolgendo un minorenne durante un litigio scolastico che è degenerato in un'aggressione fisica in strada. L'episodio ha provocato gravi danni, tra cui traumi alla testa e lesioni al timpano, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Un ragazzo minorenne è stato vittima di un'aggressione particolarmente violenta avvenuta in un paese in provincia di Campobasso. Il pestaggio sarebbe stato l'esito di un litigio avvenuto a scuola, forse in seguito a malintesi durante un'interrogazione, degenerato poi in un vero e proprio agguato in paese, nelle ore serali.

