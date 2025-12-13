Lite violenta per strada uomo ferito da un' arma da taglio

Nella notte di mercoledì, via Corfù al Lido di Venezia è stata teatro di una violenta lite che ha portato a un'aggressione con arma da taglio, probabilmente un coltello. Imprecazioni e grida d'aiuto hanno svegliato i residenti, che hanno assistito a un episodio che ha lasciato un uomo ferito e ha destato preoccupazione nella zona.

Imprecazioni e grida d'aiuto hanno destato il sonno dei residenti in via Corfù, al Lido di Venezia, dove nella notte di mercoledì si è verificata una lite seguita da un'aggressione con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Un uomo attorno ai trent'anni ha riportato tagli al viso, al collo.

