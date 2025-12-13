L' Italia in chiave di genere | a Lecce la terza tappa del format sulla cultura del lavoro femminile

AGI - Dopo gli appuntamenti di Milano e Matera, arriva a Lecce la terza tappa di “Italia in chiave di genere”, il format nazionale di informazione, formazione e promozione della cultura del lavoro che valorizza l'occupazione femminile come risorsa strategica per lo sviluppo del Paese. L'iniziativa conclude il suo 2025 con un importante appuntamento nel territorio salentino, in programma il prossimo venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Urso della Camera di Commercio di Lecce. Un momento di confronto che riunirà istituzioni, imprese, ordini professionali e realtà del territorio per rafforzare il dialogo sulle politiche di uguaglianza e sulle opportunità di crescita legate all'occupazione femminile. Agi.it

Matera, presentato il Rapporto “L’Italia in chiave di genere” - Con la Consigliera nazionale di Parità, Filomena D’Antini, e la Consigliera regionale, Ivana Pipponzi, focus sui dati chiave di questo primo biennio ... trmtv.it