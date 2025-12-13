L' Isis uccide due soldati e un civile statunitensi Hegseth | Il selvaggio è stato eliminato

Un'imboscata dello Stato Islamico a Palmira, in Siria, ha provocato la morte di due soldati e di un civile statunitensi. L'attacco ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione internazionale, evidenziando la continua minaccia rappresentata dal gruppo estremista nella regione.

Due soldati e un civile statunitensi sono stati uccisi a Palmira (Siria) in un'imboscata di un soldato dello Stato Islamico. Secondo quanto fa sapere il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), altri tre militari americani sono rimasti feriti nell'attacco.L'agguatoPer l'agenzia stampa. Today.it Siria, tre americani uccisi in un attacco dell'Isis: ucciso il terrorista - Due militari dell'esercito Usa e un interprete civile sono stati uccisi in un attacco dello Stato islamico avvenuto oggi nella città di Palmira, in Siria, dove stavano supportando operazioni antiterro ... msn.com

Usa: "Uccisi almeno 35 membri dell'Isis in Siria. Nessuna indicazione di vittime civili". #ANSA - facebook.com facebook

© Today.it - L'Isis uccide due soldati e un civile statunitensi, Hegseth: "Il selvaggio è stato eliminato"

Video mostra forze israeliane che uccidono due palestinesi ormai arresi a Jenin in Cisgiordania

Video Video mostra forze israeliane che uccidono due palestinesi ormai arresi a Jenin in Cisgiordania Video Video mostra forze israeliane che uccidono due palestinesi ormai arresi a Jenin in Cisgiordania