Questa settimana il bicchiere della gastronomia internazionale si presenta liscio solo in apparenza: basta un attimo perché emergano bollicine, contraddizioni e qualche retrogusto inatteso. Dalla celebrazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità al prezzo del cioccolato che lievita proprio sotto Natale, dalle infezioni alimentari in aumento in Europa ai pasti pronti che dividono la Cina, fino ai farmaci dimagranti che riscrivono il comportamento dei consumatori: l’impressione è quella di un sistema alimentare che cambia ritmo, densità e consistenza da una settimana all’altra. Linkiesta.it

Sinnai: acqua pubblica, liscia e frizzante - Il Comune di Sinnai è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione del progetto “Abba Frisca”. unionesarda.it

“Liscia o frizzante? Dolce. Ogni acqua è unica, fidatevi del sommelier” - Chi non va oltre la distinzione tra liscia e frizzante non ha mai incontrato un sommelier dell’acqua, ovvero colui che la assaggia, analizza, abbina e racconta proprio come fosse un vino d’annata. repubblica.it

