L’Irpinia dice addio a Rino Maccario uomo di impegno e comunità

L’Irpinia si congeda con dolore da Rino Maccario, figura stimata e impegnata nella comunità. Scomparso serenamente all’età di 71 anni, lascia un vuoto profondo nel territorio, testimoniando l’affetto e il rispetto di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia si stringe nel dolore per la scomparsa di Pellegrino Maccario, conosciuto da tutti come “Rino”, venuto a mancare serenamente oggi, 13 dicembre 2025, all’età di 71 anni. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità irpina, che perde una figura di riferimento, capace di unire impegno civile, passione politica e attenzione autentica verso le persone. Nato in una piccola realtà della provincia di Avellino, Maccario ha costruito il suo percorso umano e professionale all’insegna del dialogo e delle relazioni. Sapeva entrare in sintonia con il territorio e con le istituzioni, mettendo sempre al centro il bene collettivo. Anteprima24.it GOAL SI GOAL NO Il VAR DICE #avellino #lupo #irpinia #fans #supporters #ultras - facebook.com facebook © Anteprima24.it - L’Irpinia dice addio a Rino Maccario, uomo di impegno e comunità