L’ironia di Crozza | Cucina italiana patrimonio dell’umanità? Meloni proponi l’arte di pagare le tasse…

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza affronta con ironia le polemiche sul riconoscimento UNESCO della cucina italiana, le dichiarazioni di Tajani e le recenti notizie sulla vendita dei quotidiani italiani, offrendo una satira pungente e ironica su temi di attualità e cultura.

Nell'ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta le reazioni al riconoscimento UNESCO per la cucina italiana, le parole di Tajani e le notizie sulla vendita dei quotidiani italiani.