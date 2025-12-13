Lionel Messi in India tifosi impazziti | lancio di sedili e invasione di campo
Lionel Messi è arrivato a Calcutta, dando il via a un tour di tre giorni in India. L'evento ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, che hanno accolto il campione con passione, provocando momenti di euforia tra invasione di campo e lanci di sedili. Accompagnato dai compagni di squadra Rodrigo de Paul e Luis Suarez, Messi sta vivendo un'accoglienza memorabile nel paese asiatico.
Una folla di tifosi ha accolto Lionel Messi arrivato a Calcutta per il suo tour di tre giorni in India insieme ai compagni dell’Inter Miami Rodrigo de Paul e Luis Suarez. Il caso è scoppiato in particolare al Salt Lake Stadium: i fan sulle tribune si sono scatenati lanciando alcuni sedili in campo e facendo un’invasione sul terreno di gioco prima di essere allontanati dalle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
India, il tour di Lionel Messi finisce nel caos: tifosi devastano lo stadio di Calcutta - Proprio mentre si congedava da Messi all'aeroporto di Kolkata, l'organizzatore dell'evento, Satadru Datta, è stato arrestato. tg.la7.it
Lionel Messi inaugurerà oggi a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano
