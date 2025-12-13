Lione-Le Havre domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 14 dicembre 2025 alle 15:00 si affrontano Lione e Le Havre in una sfida valida per la Ligue 1. Con il Lione di Fonseca già vicino alla qualificazione in Europa League, l'incontro rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di ottenere punti e consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Il Lione di Fonseca ha di fatto blindato il passaggio del turno in Europa League e apre questa domenica di Ligue1 con la sfida interna sul Le Havre di Digard. I Gones hanno faticato e non poco per avere ragione del Go Ahead Eagles, con i 3 gol di fatto arrivati nei primi 11 minuti di gioco; dopo una pressione costante della squadra del Rodano nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

