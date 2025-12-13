L’inutile liturgia dello sciopero della Cgil che non sposta una virgola

L'articolo analizza la natura e l’efficacia dello sciopero generale indetto dalla Cgil, evidenziando come, nel tempo, questa forma di protesta abbia perso il suo potenziale di pressione sui governi. Ricorda le pratiche di mediazione passate e mette in discussione la reale capacità dello sciopero di incidere sui cambiamenti politici e sociali.

Lo sciopero generale è inutile. Purtroppo, forse. Molti molti anni fa ci cadevano i governi. Per «scongiurare lo sciopero generale» – si diceva così – c’erano ministri democristiani che facevano le tre di notte al tavolo con i sindacati per trovare mediazioni che appunto consentissero di revocarlo. E se lo sciopero generale si faceva, era una giornata specialissima: tutto chiuso, da Mirafiori fino al benzinaio sotto casa. Erano quei giorni in bianco e nero – nessuno ironizzava sul fatto che fossero venerdì o simili amenità – in cui l’Italia si fermava come in un lutto nazionale: lo si osservava e basta. Linkiesta.it

