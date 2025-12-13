L’Inter Primavera batte 4-3 il Cagliari e vola a -1 dalla vetta

L’Inter Primavera torna alla vittoria dopo il pareggio con il Bologna, battendo il Cagliari con un punteggio di 4-3. La squadra nerazzurra si avvicina alla vetta della classifica, riducendo a un punto il distacco dalla capolista. Una partita ricca di emozioni che testimonia il buon momento della formazione giovanile nerazzurra.

L’Inter Primavera riparte immediatamente con il piede giusto e ritrova il successo in campionato dopo il pari della scorsa giornata contro il Bologna. La formazione guidata da Benny Carbone supera il Cagliari con un emozionante 4-3 in rimonta, confermando un momento di forma estremamente positivo. Grazie a questi tre punti, i nerazzurri salgono a quota 26 in classifica, portandosi a una sola lunghezza dal Parma capolista, in attesa dei risultati di Fiorentina, Cesena e Atalanta. La vittoria contro i sardi allunga inoltre la striscia positiva dell’Inter, che centra l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, con sette vittorie e due pareggi. Ilnerazzurro.it

Primavera, Inter-Cagliari 1-1 (27' Moressa): Cross di Kukulis e gran gol di Moressa. Stop e tiro, con bacio al palo e palla in rete x.com

