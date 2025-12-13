L’Inter piace ma dietro soffre | i numeri difensivi preoccupano dal calciomercato serve urgentemente un centrale

Nonostante l’interesse crescente, l’Inter affronta criticità difensive evidenti nei numeri. La necessità di rinforzi nel reparto centrale diventa urgente, soprattutto in vista delle sfide future. La recente sconfitta in Champions League sottolinea l’importanza di intervenire rapidamente sul mercato per migliorare la solidità della squadra e affrontare con maggior sicurezza le prossime competizioni.

Dirlo a distanza di pochi giorni da una sconfitta particolarmente bruciante in Champions League, sembra quasi un controsenso. Ma l’Inter è bella da vedere. O perlomeno, ci prova a esserlo e sta costruendo, con Chivu in panchina, una sua identità. Che, dati alla mano, è molto offensiva e poco difensiva. Ancora troppo poco difensiva, anzi. E stupisce, quasi, che a guidare la rosa sia un ex difensore, che proprio con l’Inter aveva dimostrato quanto alla qualità dei piedi (e Chivu, da giocatore, ne aveva davvero tanta) si potesse benissimo abbinare la quantità, l’aggressività. Questa Inter ancora fatica: non è un caso che il tema della difesa sia al centro del dibattito intorno ai nerazzurri. Ilfattoquotidiano.it

