L’Intelligenza Artificiale indebolirà le nostre facoltà cognitive? Quali effetti sulla scuola sulla memoria e sul pensiero critico? INTERVISTA alla Professoressa Chiara Panciroli

L’adozione crescente dell’Intelligenza Artificiale solleva domande sulla sua influenza sulle capacità cognitive umane. Quali sono gli effetti sulla scuola, sulla memoria e sul pensiero critico? In questa intervista, la Professoressa Chiara Panciroli analizza le prospettive e i rischi di un futuro in cui l’AI potrebbe modificare il nostro modo di apprendere e pensare.

Chi immagina che l’uso estensivo dell’intelligenza artificiale ci solleverà dal bisogno di conoscere, memorizzare, interpretare una grande quantità di informazioni rischia di restare deluso. L’idea stessa di ‘cultura’, intesa come capacità di orientarsi criticamente tra saperi complessi, si profila sempre più come la competenza chiave per governare, e non subire, una tecnologia destinata a trasformare profondamente il nostro modo di vivere e di apprendere. L'articolo . Orizzontescuola.it Una vendita di azioni interne a 421 dollari per azione consentirebbe di superare l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI, attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari - facebook.com facebook Perché l’Intelligenza Artificiale ci fa sentire in colpa (e perché dovremmo smettere di farlo) x.com

NON SMETTERAI di RIDERE con Questa IA! #shorts #intelligenzaartificiale

Video NON SMETTERAI di RIDERE con Questa IA! #shorts #intelligenzaartificiale Video NON SMETTERAI di RIDERE con Questa IA! #shorts #intelligenzaartificiale