L’incidente in elicottero a Lanzada | sul corpo di Thomas Ledesma traumi da precipitazione

Un incidente in elicottero avvenuto a Lanzada ha provocato la morte di Thomas Diaz Ledesma. L'autopsia ha rivelato traumi riconducibili a una caduta dall'alto. L'episodio ha suscitato attenzione nella zona, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Sondrio – L’esame effettuato sul corpo di T homas Diaz Ledesma ha evidenziato lesioni compatibili con traumi da precipitazione. Lo ha confermato l’autopsia eseguita ieri dal patologo Luca Tajana, affiancato dalla sua equipe, all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Il giovane, 29 anni, origini colombiane e residenza a Valmadrera, nel lecchese, è l’unica vittima dell’incidente aereo che si è verificato giovedì mattina della scorsa settimana i n Valmalenco, a Lanzada. LANZADA, RECUPERATO ELICOTTERO CHE NEI GIORNI SCORSI E' PRECIPITATO E A PERSO LA VITA Ledesma Thomas - foto (ANSAANP) Gli accertamenti. Ilgiorno.it L’incidente in elicottero a Lanzada: sul corpo di Thomas Ledesma traumi da precipitazione - Eseguita l’autopsia sul giovane operaio di 29 anni, vittima della tragedia in Valmalenco. ilgiorno.it

Il super pilota Maurizio Folini è indagato dalla Procura di Sondrio per l’incidente in elicottero a Lanzada - Disastro aviatorio, omicidio colposo e lesioni: queste le ipotesi di reato su cui indagano i magistrati. ilgiorno.it

Rapallo, incidente sulle alture: interviene l’elicottero, un ferito grave - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Valtellina, #elicottero contro parete rocciosa. Un morto #4dicembre #Tv2000 #incidente @tg2000it x.com

© Ilgiorno.it - L’incidente in elicottero a Lanzada: sul corpo di Thomas Ledesma traumi da precipitazione

Elicottero precipita a Lanzada, in Valmalenco (Sondrio): un morto

Video Elicottero precipita a Lanzada, in Valmalenco (Sondrio): un morto Video Elicottero precipita a Lanzada, in Valmalenco (Sondrio): un morto