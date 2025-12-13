L' imitatrice Valentina Barbieri | Scrivo con le lacrime agli occhi Ero in preda al terrore e pensavo | perché a me?

Valentina Barbieri, nota imitatrice, condivide un'esperienza intensa e dolorosa legata a un ricovero d'urgenza per anemia. Tra momenti di panico e emozioni forti, l'artista rivela il suo percorso di sofferenza e resilienza, offrendo uno sguardo sincero sulle sfide affrontate durante un episodio che l'ha profondamente segnata.

"Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico. Queste sono solo alcune delle immagini offuscate che ricordo del giorno in cui sono stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso per anemia". Inizia così il post che Valentina Barbieri, imitatrice e content creator, volto. Today.it Valentina Barbieri comica del Gialappa Show ricoverata "per forte stress", come sta l'imitatrice - Valentina Barbieri, celebre comica del Gialappa Show, ha pubblicato un messaggio sui social per parlare delle sue condizioni di salute ... virgilio.it

Valentina Barbieri, comica del Gialappa Show, in ospedale: “Forte stress, il mio corpo ha chiesto il conto” - Valentina Barbieri, comica e imitatrice del Gialappa Show, ha condiviso la foto del suo corpo steso in un letto d'ospedale: "Sono stati mesi di fortissimo ... fanpage.it

La comica e imitatrice Valentina Barbieri, volto amatissimo del GialappaShow e dei social, è stata ricoverata nelle ultime ore all’ospedale di Pescara. A comunicarlo è stata lei stessa tramite una Instagram Story. - facebook.com facebook

GialappaShow - In collegamento con Rose Villain

Video GialappaShow - In collegamento con Rose Villain Video GialappaShow - In collegamento con Rose Villain