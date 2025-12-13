L’im-presa di coscienza

L’articolo esplora il percorso di consapevolezza di Annamaria Spina nel guidare un’impresa, analizzando come ogni scelta imprenditoriale rappresenti un riflesso di valori e responsabilità. Attraverso il suo esempio, si evidenziano le sfide e le opportunità di un approccio etico e consapevole nel mondo degli affari.

di Annamaria Spina Guidare un’impresa è, in fondo, un’azione di specchi. Ogni decisione, ogni strategia, ogni manovra appare come una superficie lucida su cui si riflettono possibilità e rischi. È possibile ingannare il mercato, persuadere gli stakeholder, manipolare i collaboratori, percorrere scorciatoie che producono risultati immediati, reddito facile, vantaggi apparenti.Ma c’è uno specchio a cui non possiamo mai sottrarci: la nostra coscienza. La vera gestione nasce da qui. dalla consapevolezza di guardarsi e riconoscersi, di sapere che ogni scelta deve poter sostenere lo sguardo interiore. Ildenaro.it

